В Калининграде МВД через суд потребовало удалить публикации о гибели задержанного в отделении. Из-за «негативной оценки» действий полиции
Управление МВД по Калининградской области подало в суд на издание «Новые колеса» из-за публикаций о гибели Ивана Вшивкова в отделении полиции из-за ожогов. Ведомство считает, что статьи были опубликованы с целью «нанести вред деловой репутации» МВД и требует удалить статьи.
Ведомство ссылается на лингвистическую экспертизу, проведенную его специалистом: эксперт пришел к выводу, что в материалах «Сварили заживо. Футболист Иван Вшивков зверски убит в полиции» и «Сварили заживо — 2. Полиция и СК заметают следы убийства журналиста» содержится «негативная оценка деятельности представителей органов исполнительной власти».
Эксперт МВД счел, что авторы материала безосновательно делают выводы о причастности полицейских к преступлению, а также намеренно используют содержащие негативную коннотацию слова, такие как «полицаи» и «зверски» и «сварили заживо».
Как подчеркивает издатель, нельзя заявлять о недостоверности предположений журналистов, пока расследование по факту смерти мужчины еще продолжается. «Самое главное — расследование по делу о гибели футболиста Вшивкова не закончено. Точки на i не расставлены, но полиция уже обращается с иском в суд, требуя признать сведения, которые распространены у нас на сайте газеты, недостоверными. Это оксюморон», — поясняет [главный редактор «Новых колес» Игорь] Рудников.
По факту смерти Вшивкова СК возбудил уголовное дело о халатности.
Через несколько дней после инцидента из отдела полиции были уволены двое сотрудников. Как утверждало МВД, они знали об агрессивном поведении задержанного и не предприняли мер по его безопасному содержанию.