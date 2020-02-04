В Калининграде МВД через суд потребовало удалить публикации о гибели задержанного в отделении. Из-за «негативной оценки» действий полиции

Управление МВД по Калининградской области подало в суд на издание «Новые колеса» из-за публикаций о в отделении полиции из-за ожогов. Ведомство считает, что статьи были опубликованы с целью «нанести вред деловой репутации» МВД и требует удалить статьи.

Ведомство ссылается на лингвистическую экспертизу, проведенную его специалистом: эксперт пришел к выводу, что в материалах «Сварили заживо. Футболист Иван Вшивков зверски убит в полиции» и «Сварили заживо — 2. Полиция и СК заметают следы убийства журналиста» содержится «негативная оценка деятельности представителей органов исполнительной власти».

Эксперт МВД счел, что авторы материала безосновательно делают выводы о причастности полицейских к преступлению, а также намеренно используют содержащие негативную коннотацию слова, такие как «полицаи» и «зверски» и «сварили заживо».

По факту смерти Вшивкова СК возбудил уголовное дело о халатности.

Через несколько дней после инцидента из отдела полиции были уволены двое сотрудников. Как утверждало МВД, они знали об агрессивном поведении задержанного и не предприняли мер по его безопасному содержанию.