В Калининграде уволены двое сотрудников отдела полиции, где задержанный получил смертельные ожоги кипятком

В Калининграде двоих сотрудников полиции уволили из-за гибели задержанного от ожогов кипятком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по Калининградской области.

Речь идет о сотрудниках дежурной части ОВД по Московскому району Калининграда. МВД утверждает, что они знали об агрессивном поведении задержанного и не предприняли мер по его безопасному содержанию.

Еще семерых сотрудников ОВД, в том числе занимающих руководящие должности, предупредили о неполном служебном соответствии. Им вменяют в вину то, что он не обеспечили необходимый контроль за работой дежурной части

Ночью 20 октября в отделе полиции по Московскому району Калининграда погиб 36-летний Иван Вшивков, задержанный накануне вечером за мелкое хулиганство. Причиной смерти стали ожоги 70% тела.

По утверждению полиции, в камере Вшивков вел себя агрессивно, сломал видеокамеру наблюдения, а позднее сорвал батарею и обварился кипятком. Родственники погибшего считают, что к его смерти причастны полицейские.

24 октября СК возбудил уголовное дело о халатности по факту смерти Вшивкова.