Минобороны отправило первый самолет за россиянами в Ухань

Первый российский военный самолет вылетел в Китай для эвакуации россиян из города Ухань, где произошла вспышка заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом.

Самолет, говорится в заявлении Минобороны, вылетел с аэродрома Восточного военного округа. Ранее сообщалось, что самолеты для эвакуации россиян будут отправляться из Улан-Удэ.

По данным российских властей, в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань, находятся чуть более 130 граждан РФ.

Предполагается, что эвакуированные из Китая россияне будут отправлены на карантин. Где будет проходить карантин, пока не объявлено. Замглавы Минздрава РФ Сергей Краевой лишь сообщил, что рассматриваются три возможные площадки, но «не Москва и не Владивосток».

Глава Бурятии Алексей Цыденов, в свою очередь, рассказал, что военные самолеты, на которых россиян будут вывозить из Китая, вылетят из Улан-Удэ, а на обратном пути приземлятся в этом аэропорту для дозаправки. Карантин, по его словам, россияне будут проходить «в центральной части страны». «У нас таких специально приспособленных изолированных учреждений недостаточно», — сообщил глава Бурятии.

Пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, по состоянию на утро 4 февраля, заболели 20630 человек, в основном на территории Китая. 427 человек погибли, 636 удалось вылечить.