Лукашенко: директоров всех сахарных заводов Белоруссии задержали за продажу сахара в Россию «по бросовым ценам»

Директора всех четырех сахарных заводов Белоруссии были задержаны из-за того, что продавали сахар в Россию по заниженной цене и получали за это взятки. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Такого в Беларуси еще не было. Они создали в Москве „прокладку“ — торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов», — цитирует президента БЕЛТА. Лукашенко отметил, что другие подробности вскоре предоставит КГБ Белоруссии.

Директора четырех сахарных заводов пропали в конце января. Для задержания двоих из них в небе над Польшей развернули самолет авиакомпании «Белавиа», летевший в Германию. Tut.by со ссылкой на источники сообщал, что руководителей заводов подозревают в коррупции.

Россия считается основным импортером белорусского сахара. Белоруссия продает в Россию 90% всего сахара.