В Белоруссии пропали директора всех сахарных заводов. Вероятно, они задержаны КГБ — ради этого в небе развернули пассажирский самолет
В Белоруссии исчезли директора всех четырех сахарных заводов: Городейского комбината, Слуцкого сахарорафинадного комбината, Скидельского сахарного комбината и Жабинковского сахарного завода. Они не вышли на работу 27 января. На предприятиях в Городее и Слуцке заявили, что директора в отпуске, в Скиделе — что руководителя вызвали в Минск, в Жабинке — что просто не знают, где он.
Ради задержания двух директоров самолет развернули в небе над Польшей. 24 января борт авиакомпании «Белавиа», летевший из Минска в Мюнхен, развернулся на подлете к Вроцлаву и сел в Гродно. В салон зашли люди в форме и, по словам пассажиров, вывели от шести до восьми человек. Оставшихся попросили на время покинуть салон с вещами, а потом самолет продолжил путь в Мюнхен. Источники Tut.by и «Прессбола» заявили, что среди снятых с рейса пассажиров был директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович. SlutskGorod со ссылкой на источники написал, что вместе с Криштаповичем забрали директора Слуцкого сахарорафинадного комбината Николая Прудника. Официально инцидент с самолетом ни «Белавиа», ни силовые ведомства не комментировали.
Всех директоров задержали по делу о коррупции, которое расследует Комитет госбезопасности Белоруссии, рассказали источники Tut.by 28 января. По их словам, на тот момент уже были задержаны 11 человек, и задержания продолжались. По неофициальной информации, в деле фигурируют взятки (самый популярный в Белоруссии телеграм-канал NEXTA писал, что директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов задержан за взятку в 20 тысяч долларов). Сообщается, что вместе с директорами заводов фигурантом дела стал глава Белорусской сахарной компании, который тоже не вышел на работу.
30 января появилось первое официальное заявление по «сахарному делу». Очень расплывчатое. Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк прокомментировал дело так: «Я не хочу анонсировать сейчас некоторые вещи, они сейчас на слуху у всей республики. Но то, что сейчас произошло — это, опять-таки, внешняя дебиторская задолженность. Это те мошеннические схемы, которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими», — сказал Конюк в эфире канала «Беларусь 4. Гродно». Никаких подробностей он не уточнил.
90% белорусского сахара продают в Россию. По данным Белстата, в январе-ноябре 2019 года Белоруссия экспортировала 252 тысячи тонн сахара на 102 миллиона долларов, за аналогичный период предыдущего года — 391 тысячу тонн сахара на 165 миллионов. Финансовых результатов белорусских сахарных заводов за 2019 год пока нет, но в 2018-м три из четырех предприятий терпели убытки (исключение — Слуцкий сахарорафинадный комбинат). Власти помогали сахарным заводам: в частности, для них были снижены закупочные цены на сырье и природный газ, а кредиты выдавались под гарантии правительства.