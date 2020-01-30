Сахарная свекла на Слуцком сахарорафинадном комбинате Белоруссии, 28 сентября 2017 года Виктор Драчев / ТАСС / Vida Press

В Белоруссии исчезли директора всех четырех сахарных заводов: Городейского комбината, Слуцкого сахарорафинадного комбината, Скидельского сахарного комбината и Жабинковского сахарного завода. Они не вышли на работу 27 января. На предприятиях в Городее и Слуцке заявили, что директора в отпуске, в Скиделе — что руководителя вызвали в Минск, в Жабинке — что просто не знают, где он.

Ради задержания двух директоров самолет развернули в небе над Польшей. 24 января борт авиакомпании «Белавиа», летевший из Минска в Мюнхен, развернулся на подлете к Вроцлаву и сел в Гродно. В салон зашли люди в форме и, по словам пассажиров, вывели от шести до восьми человек. Оставшихся попросили на время покинуть салон с вещами, а потом самолет продолжил путь в Мюнхен. Источники Tut.by и «Прессбола» заявили, что среди снятых с рейса пассажиров был директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович. SlutskGorod со ссылкой на источники написал, что вместе с Криштаповичем забрали директора Слуцкого сахарорафинадного комбината Николая Прудника. Официально инцидент с самолетом ни «Белавиа», ни силовые ведомства не комментировали.

Всех директоров задержали по делу о коррупции, которое расследует Комитет госбезопасности Белоруссии, рассказали источники Tut.by 28 января. По их словам, на тот момент уже были задержаны 11 человек, и задержания продолжались. По неофициальной информации, в деле фигурируют взятки (самый популярный в Белоруссии телеграм-канал писал, что директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов задержан за взятку в 20 тысяч долларов). Сообщается, что вместе с директорами заводов фигурантом дела стал глава , который тоже не вышел на работу.

30 января появилось первое официальное заявление по «сахарному делу». Очень расплывчатое. Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк прокомментировал дело так: «Я не хочу анонсировать сейчас некоторые вещи, они сейчас на слуху у всей республики. Но то, что сейчас произошло — это, опять-таки, внешняя . Это те мошеннические схемы, которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими», — сказал Конюк в эфире канала «Беларусь 4. Гродно». Никаких подробностей он не уточнил.

90% белорусского сахара продают в Россию. По данным Белстата, в январе-ноябре 2019 года Белоруссия экспортировала 252 тысячи тонн сахара на 102 миллиона долларов, за аналогичный период предыдущего года — 391 тысячу тонн сахара на 165 миллионов. Финансовых результатов белорусских сахарных заводов за 2019 год пока нет, но в 2018-м три из четырех предприятий терпели убытки (исключение — Слуцкий сахарорафинадный комбинат). Власти помогали сахарным заводам: в частности, для них были снижены закупочные цены на сырье и природный газ, а кредиты выдавались под гарантии правительства.

Ольга Корелина