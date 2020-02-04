Коллекторам позволят скрывать имена под цифровыми псевдонимами

Сотрудники коллекторских агентств и банков могут получить право общаться с должниками, представляясь с помощью цифровых идентификаторов — без раскрытия своих полных имен. Такое предложение содержится в новой версии закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц», с которой ознакомился РБК.

Изменения направлены на «защиту персональных данных сотрудников коллекторских агентств и представителей кредиторов», рассказали агентству в Минюсте.

По действующему законодательству, коллекторы при встрече или звонке клиентам обязаны сообщить свои фамилию, имя и отчество, прежде чем упоминать о задолженности.

«Коллекторы очень опасаются раскрывать имена рядовых сотрудников call-центров. Если должник нервничает, он может свою агрессию направить на звонившего», — прокомментировал РБК инициативу председатель комиссии по финансовой безопасности Торгово-промышленной палаты Иван Рыков.

Представители рабочей группы отказались комментировать законопроект до его публикации.

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