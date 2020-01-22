«Коммерсант»: долги по ЖКХ предложили передать коллекторам

Коллекторские агентства могут получить право взыскивать с граждан просроченные долги по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Такую статью добавили в новую версию законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц. Это предложение обсуждала рабочая группа по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности, рассказал источник.

В отношении таких долгов в отличие от прочих, отмечает издание, не будет действовать обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности.

Источник «Коммерсанта» отметил, что эта версия законопроекта не окончательна, часть его положений будет уточняться.

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать коллекторам долги граждан за услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Задолженность россиян по ЖКХ превышает один триллион рублей, говорили в августе 2019 года в Минстрое.