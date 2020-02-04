Бывшая вице-премьер Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк. Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника.

По данным издания, 4 февраля Голодец уже представили коллективу. На новом месте работы она будет курировать социальные и медицинские программы.

Ольга Голодец, занимавшая должность вице-премьера с 2012 года, ушла в отставку вместе с кабинетом Дмитрия Медведева 15 января 2020 года и не попала в новое правительство Михаила Мишустина.

На посту вице-премьера Голодец курировала вопросы социального развития, образования, культуры и спорта.