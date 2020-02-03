Прапорщик Росгвардии, ставший видеоблогером, на камеру извинился перед чеченцами за оскорбление кавказцев

Бывший прапорщик Росгвардии Дмитрий Куприн, ставший ютьюб-блогером, извинился «перед всем чеченским народом» за оскорбление кавказцев. Его извинения опубликованы на ютьюбе-канале «Зелимхан».

В ролике показан фрагмент одного из стримов Куприна, в ходе которого он произносит фразу: «Что бы там Путин и Кадыров ни говорили, русские никогда не боялись кавказцев. Мы, русские, вас, кавказцев, всегда на *** вертели».

Затем Куприн заснят за чашкой чая в компании с неназванным собеседником — он заверяет, что не испытывает ненависти к чеченскому народу и просит прощения. Блогер поясняет, что так отреагировал на слова людей, которые пытались его «оскорбить и задеть» после его поездки в Чечню.

«Да, я, конечно же, повел себя некрасиво и это никак не оправдывает мои слова, то, что я свою ненависть и гнев к этим людям, перекинул на чеченский народ. Я за это приношу извинения перед всем чеченским народом. Когда я говорил эти слова, конечно, я не контролировал каждое свое слово, еще и пьяный был, это я тоже признаюсь», — сказал Куприн.

Дмитрия Куприна уволили из Росгвардии в январе 2019 года. По его словам, это произошло из-за того, что он вел видеоблог. В пресс-службе Росгвардии заявили, что Куприна уволили за нарушение закона о статусе военнослужащего, который запрещает публичные высказывания в адрес власти.