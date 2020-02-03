Нефть Brent подешевела до минимума за 13 месяцев на фоне обвала спроса в Китае

Стоимость барреля Brent с поставками в апреле на лондонской бирже ICE днем 3 февраля падала на 3,4%, до $54,7, что стало минимальной ценой за 13 месяцев. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как пишет Bloomberg, падение нефтяных цен происходит на фоне 20-процентного — на три миллиона барреля в день — сокращения спроса в Китае, вызванного опасениями из-за коронавируса.

По оценке издания, такое снижение спроса — самое большое на нефтяном рынке со времен финансового кризиса 2008-2009 годов и самое внезапное с момента теракта 11 сентября в Нью-Йорке.

Китай — крупнейший в мире импортер нефти, напоминает Bloomberg. Страна потребляет около 14 миллионов баррелей в день, что эквивалентно совокупным потребностям Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Японии и Южной Кореи.

Кроме того, из-за коронавируса китайские фондовые индексы упали до минимума с 2015 года.