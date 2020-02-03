МВД предложило ввести новые трехзначные коды регионов на автомобильных номерах

МВД России предложило выдавать регистрационные номера для транспорта с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект изменений приказа МВД о регистрационных знаках.

Сейчас подразделениям ГИБДД разрешено выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающихся только с цифр 1 и 7.

Если предложение МВД утвердят, то, к примеру, в Москве можно будет получить номер с кодами 497 или 999, в Петербурге — 278 или 878, в Татарстане — 616, в Омской области — 555, в Свердловской области — 666, в Алтайском крае — 222, отмечает «Коммерсант».

Изменения могут привести к росту цен на номера, считают в Союзе производителей государственных регистрационных знаков транспортных средств.