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«Красивые» номера для автомобилей будут стоить от пяти тысяч до шести миллионов рублей. Вот все тарифы в одной картинке
07:29, 21 января 2020
Источник: Meduza
Минэкономразвития разработало тарифы на покупку «красивых» номеров для транспорта. Как
сообщает
«Коммерсант», базовые ставки вступят в силу в 2021 году. Максимальная цена на номер, согласно этим предложениям, составит 600 тысяч рублей. Но региональные власти могут принять повышающий коэффициент, увеличив размер пошлины в 10 раз, то есть до шести миллионов рублей. Кроме того, номера могут выставить на аукцион, где размер суммы не ограничен.
Фото в анонсе: Артем Геодакян / ТАСС
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