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«Красивые» номера для автомобилей будут стоить от пяти тысяч до шести миллионов рублей. Вот все тарифы в одной картинке

Источник: Meduza
Минэкономразвития разработало тарифы на покупку «красивых» номеров для транспорта. Как <a href="https://www.kommersant.ru/doc/4226014" target="_blank">сообщает</a> «Коммерсант», базовые ставки вступят в силу в 2021 году. Максимальная цена на номер, согласно этим предложениям, составит 600 тысяч рублей. Но региональные власти могут принять повышающий коэффициент, увеличив размер пошлины в 10 раз, то есть до шести миллионов рублей. Кроме того, номера могут выставить на аукцион, где размер суммы не ограничен.
Минэкономразвития разработало тарифы на покупку «красивых» номеров для транспорта. Как сообщает «Коммерсант», базовые ставки вступят в силу в 2021 году. Максимальная цена на номер, согласно этим предложениям, составит 600 тысяч рублей. Но региональные власти могут принять повышающий коэффициент, увеличив размер пошлины в 10 раз, то есть до шести миллионов рублей. Кроме того, номера могут выставить на аукцион, где размер суммы не ограничен.

Фото в анонсе: Артем Геодакян / ТАСС