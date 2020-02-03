Фильм «1917» стал триумфатором премии Британской киноакадемии

Историческая драма «1917» режиссера Сэма Мендеса стала главным победителем премии Британской киноакадемии (BAFTA), состоявшейся вечером 2 февраля в Лондоне.

Картина выиграла семь из девяти возможных призов, в том числе в самых престижных номинациях «Лучший фильм» и «Лучший британский фильм». Мендес был признан лучшим режиссером, также ленту отметили за работу оператора, художника-постановщика, звук и визуальные эффекты.

Ранее «1917» был удостоен премии «Золотой глобус».

В актерских номинациях BAFTA победу одержали Рене Зеллвегер за фильм «Джуди» и Хоакин Феникс за фильм «Джокер». Призы за лучшие роли второго плана достались Лоре Дерн («Брачная история») и Брэду Питту («Однажды в… Голливуде»).

Картина «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо была признана лучшим фильмом не на английском языке. Она же победила в номинации «Лучший оригинальный сценарий».