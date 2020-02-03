ФАС хочет, чтобы Apple, Google и Microsoft разрешили пользователям удалять все предустановленные приложения

Федеральная антимонопольная служба хочет распространить требования о предустановке российского ПО не только на производителей устройств, но и на разработчиков операционных систем. Это следует из концепции подзаконных актов к о предустановке, с которой ознакомился «Коммерсант».

Также ФАС хочет, чтобы разработчики ОС (в частности, речь идет про Apple, Google и Microsoft) обеспечили потребителям возможность полного удаления всех предварительно установленных программ, в том числе своих собственных, если это не препятствует нормальной работе устройства.

В ФАС подтвердили, что такие предложения обсуждаются. «Коммерсант» напоминает, что в 2018 году ведомство уже предлагало обязать разработчиков ОС сделать их предустановленные программы и приложения (за исключением сервисных) полностью удаляемыми.