ФАС хочет, чтобы Apple, Google и Microsoft разрешили пользователям удалять все предустановленные приложения
Федеральная антимонопольная служба хочет распространить требования о предустановке российского ПО не только на производителей устройств, но и на разработчиков операционных систем. Это следует из концепции подзаконных актов к закону о предустановке, с которой ознакомился «Коммерсант».
Также ФАС хочет, чтобы разработчики ОС (в частности, речь идет про Apple, Google и Microsoft) обеспечили потребителям возможность полного удаления всех предварительно установленных программ, в том числе своих собственных, если это не препятствует нормальной работе устройства.
В ФАС подтвердили, что такие предложения обсуждаются. «Коммерсант» напоминает, что в 2018 году ведомство уже предлагало обязать разработчиков ОС сделать их предустановленные программы и приложения (за исключением сервисных) полностью удаляемыми.
Сейчас пользователи не могут удалить с устройств ряд предустановленных приложений, например, в смартфонах на Android нельзя удалить сервисы Google, на устройствах Samsung — приложение Facebook, а на устройствах на Windows — браузер Edge, напоминает он. «Вендоры устройств и владельцы ОС зарабатывают на предустановке, поэтому обеспечивать полную удаляемость приложений им невыгодно», — поясняет [главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен] Казарян.