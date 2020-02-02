В Лондоне мужчина с ножом ранил нескольких прохожих. Его застрелила полиция

На юге Лондона мужчина с ножом напал на прохожих. Об этом сообщила городская полиция.

По предварительной информации, ранения получили два человека. Им оказали медицинскую помощь.

Нападавшего убили прибывшие на место полицейские. Очевидцы пишут в соцсетях, что слышали три выстрела.

Мотив нападения пока не сообщается. Полиция квалифицировала инцидент как связанный с терроризмом.

Новость дополняется.

Предыдущий теракт произошел в Лондоне в ноябре 2019 года. 28-летний Усман Хан в муляже жилета со взрывчаткой ранил ножом пятерых человек, двое из которых умерли. Преступника застрелила полиция. Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за атаку, но не предоставила доказательств, что имеет к ней отношение.