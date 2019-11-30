Террориста на Лондонском мосту обезвредили до приезда полиции. Среди тех, кто это сделал, был пожизненно осужденный за убийство Что известно об атаке спустя сутки

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне, но не представило доказательств, что имеет к нему отношение. Атака произошла 29 ноября в здании гильдии рыботорговцев, расположенном на Лондонском мосту (изначально сообщалось, что атака произошла на самом мосту). 28-летний Усман Хан пришел туда на конференцию по реабилитации заключенных. Он надел жилет с муляжом пояса смертника, угрожал взрывом и ранил пятерых человек, двое из которых умерли. Потом Хан выбежал на Лондонский мост, где его в итоге застрелила полиция. Власти рассматривают случившееся как террористическую атаку.

В Лондоне мужчина напал на прохожих с ножом Meduza

До приезда полиции нападавшего обезвредили обычные люди. Сообщается, что среди них был осужденный за убийство. Речь идет про 42-летнего Джеймса Форда, который в 2003 году убил девушку с инвалидностью и получил пожизненный срок без права на помилование в течение 15 лет, пишет The Daily Mail со ссылкой на родственницу погибшей. Форд получил помилование и отбывал последние дни заключения в колонии-поселении. Его освободили на день для посещения конференции. Также Форд пытался спасти жизнь одной из раненых женщин (выжила ли она, не уточняется). Сообщается, что среди задержавших преступника был также мужчина с огнетушителем и мужчина с полутораметровым рогом нарвала. Скорее всего, он снял его со стены в здании гильдии рыботорговцев.

Нападавший имел судимость за терроризм. В тюрьме он просил включить его в программу по дерадикализации исламистов. В 2012-м Хан, сын эмигрантов из Пакистана, получил восемь лет лишения свободы за участие в ячейке «Аль-Каиды» и подготовку терактов, в том числе нападения на Лондонскую фондовую биржу. По словам адвоката Хана, в тюрьме его клиент стал разочаровываться в идеологии «Аль-Каиды» и попросил включить его в программу по дерадикализации исламистов, но сделать это не удалось. Полиция пока не нашла доказательств, что при атаке в Лондоне у Хана были сообщники.

По неофициальной информации, один из убитых в Лондоне — 25-летний выпускник Кембриджа Джек Мерритт. Он был координатором программы по реабилитации заключенных, в рамках которой проходила конференция в здании гильдии рыботорговцев. Имя женщины, которая также была убита при атаке, пока неизвестно — как и имена троих раненых.

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Ольга Корелина