Захар Прилепин заявил, что Стивен Сигал будет баллотироваться в Госдуму. Актер это отрицает

Обновление. Актер Стивен Сигал опроверг, что будет баллотироваться в депутаты Госдумы. «Это не совсем для меня. Я очень рад, что работаю дипломатом», — сказал Сигал на съезде партии «За правду».

Голливудский актер, спецпредставитель МИД России Стивен Сигал, имеющий российское гражданство, планирует баллотироваться в Госдуму от партии «За правду» писателя Захара Прилепина. Об этом Прилепин сообщил корреспонденту «Медузы» на учредительном съезде партии, проходящем 1 февраля.

«Мы с ним общались три часа. У него очень четкие представления о том, чего он хочет. Стивен может усадить за один стол нищего и президента. Его все знают. Стивен — это круто», — ответил Прилепин на вопрос о том, зачем актер нужен в Госдуме.

При этом Прилепин не смог объяснить, как Стивен Сигал сможет получить депутатский мандат, имея гражданство США и Сербии. Сейчас 97-я статья Конституции позволяет баллотироваться в депутаты гражданам РФ, достигшим 21 года. Но поправки в Основной закон, предложенные президентом России, запрещают становиться депутатами тем, у кого есть иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Партия «За правду» создана на базе одноименного движения, которое Захар Прилепин основал в октябре 2019 года. Сам Прилепин сообщил, что не планирует выдвигаться в Госдуму. Ранее он говорил, что партия будет «участвовать в ближайших выборах», но не уточнял, станет ли сам баллотироваться.

Ближайшие выборы в Госдуму намечены на 19 сентября 2021 года.

В начале 2020 года стало известно о появлении двух новых партий в России. «Партию прямой демократии» решил создать один из основателей игры World of Tanks Вячеслав Макаров. Одновременного с этим объявлено о формировании новой партии праволиберального толка — ее возглавит основатель компании Faberlic Алексей Нечаев.