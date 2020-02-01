Полиция Петербурга задержала активистов на акции против изменений в Конституции

По меньшей мере девять человек были задержаны на акции протеста против изменений в Конституции РФ, проходящей на Сенатской площади в Петербурге. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Как сообщает корреспондент «Медузы», полицейские задерживают людей, которые стоят с плакатами в одиночных пикетах. Первым был задержан активист Вадим Казак, пришедший с плакатом, прикрепленным к палке.

Одному из задержанных вызвали скорую помощь, поскольку при задержании он ударился головой о землю.

Уточнение. Добавлена информация о девятом задержанном.

Президент РФ Владимир Путин 15 января объявил о проведении конституционной реформы. В частности, он предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты, ограничить приоритет международного права и и усилить роль Госсовета. Уже 23 января Госдума приняла законопроект о поправках в Конституцию в первом чтении.