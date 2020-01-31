В Санкт-Петербурге при демонтаже спорткомплекса обрушилась крыша. Под завалами может находиться рабочий

В Санкт-Петербурге в ходе работ по демонтажу спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рухнула крыша.

В МЧС сообщили, что под завалами может находиться один человек. Работа по разбору завалов уже началась, в ней участвуют 18 единиц техники и 68 спасателей.

Внимание! Видео содержит сцену обрушения крыши, при которой могли получить серьезные травмы или погибнуть люди.

Как сносят СКК — 3 Fontanka Ru

СКК «Петербургский» был открыт в 1980 году. Комплекс перестраивают для проведения в нем матчей чемпионата мира по хоккею в 2023 году.