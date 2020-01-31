В проект нового КоАП включили штрафы за распространение материалов незарегистрированных СМИ

Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

В числе прочего, в КоАП прописывается ответственность «за изготовление или распространение продукции незарегистрированного средства массовой информации», а также СМИ, в запись о регистрации которого не внесены определенные изменения, например, о смене собственника.

За такое нарушение планируется штрафовать граждан на 1000-1500 рублей, должностных лиц — на 2000-3000 рублей, юридических лиц — на 20000-30000 рублей. Для всех категорий предусмотрена конфискация предмета административного нарушения.

В новом проекте КоАП значительно увеличено число статьей, в том числе касающихся деятельности СМИ. В действующей версии перечень статей заканчивается на 32.14, в новой — на 44.60.