Инженеры починили «Вояджер-2» с расстояния 18 миллиардов километров

Оборудование космического аппарата «Вояджер-2» вернули в работу после отключения со стороны системы защиты от сбоев, сообщает NASA.

«Вояджер-2», отдалившийся к началу 2020 года от Земли на 18,5 миллиарда километров, 25 января не смог выполнить маневр для калибровки прибора, измеряющего магнитное поле.

Телеметрия показала одновременную работу двух систем, потребляющих много энергии. Чтобы избежать ее дефицита, защита «Вояджера» отключила все научные инструменты.

Инженеры к 28 января включили научное оборудование и одну из двух систем, требующих много энергии.

«Вояджер-2» и «Вояджер-1» запустили в 1977 году с разницей 16 дней, зонды исследовали Солнечную систему. Первый «Вояджер» к январю 2020-го прошел расстояние 20 миллиардов километров, это самый далекий от Земли объект, созданный человеком. Второй «Вояджер» его никогда не догонит, хоть и стартовал первым.