JPL-Caltech / NASA

Инженеры NASA отключили систему обогрева датчика космических лучей на зонде «Вояджер-2». Это поможет сэкономить энергию на запущенном в 1977 году аппарате и позволит ему дольше оставаться на связи с Землей.

«Вояджера-1» и «Вояджера-2», изначально рассчитанные на пять лет, продолжаются уже почти 42 года. Аппаратам необходима энергия для научных приборов и поддержания рабочей температуры. На «Вояджерах» установлены с плутонием-238: из-за его относительно небольшого периода полураспада (87 лет) сейчас они вырабатывают на 40% меньше тепла, чем сразу после запуска.

Датчик космических лучей (CRS, Cosmic Ray Subsystem) на «Вояджере» сыграл очень важную роль в миссии: в ноябре 2018 года анализ данных с него позволил ученым получить доказательства того, что аппарат покинул и вышел в межзвездное пространство. В NASA сообщили, что были вынуждены отключить его обогреватель примерно месяц назад. Сейчас температура датчика CRS упала до минус 60 градусов по Цельсию, но пока он все еще работает — несмотря на то, что изначально при таких низких температурах это не предполагалось.

До конца месяца NASA также планирует включить резервные двигатели «Вояджера-2» впервые с 1989 года — это необходимо для корректировки ориентации аппарата, чтобы развернуть его антенны по направлению к Земле. На «Вояджере-1» аналогичная процедура была успешно проведена в 2017 году.

На борту «Вояджера-2» сейчас продолжают работу еще четыре прибора — два датчика плазмы, магнитометр и детектор низкоэнергетических частиц. В ближайшие годы ради продления срока функционирования аппарата специалистам NASA придется поэтапно принимать решения об отключении каких-то из них. Ожидается, что в середине 2020 года агентство представит обновленный план миссии «Вояджеров».

Григорий Левченко