Вспышка новой вирусной инфекции затронула все провинции Китая. Число погибших достигло 170 человек

Вспышка пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса 2019-nCoV, распространилась по всем 31 провинциям материкового Китая, сообщает South China Morning Post. Последним регионом, где подтвердили случай заражения, стал Тибет.

От пневмонии, вызванной коронавирусом, по состоянию на утро 30 января, умерли 170 человек. 128 человек выздоровели.

Общее число заболевших в Китае достигло 7711 человек. В Тайване, Гонконге и Макао подтверждено еще 25 случаев. В других странах вирус обнаружили у 75 человек.