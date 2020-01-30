В Челябинске отменили концерт Элджея. На певца жаловался в прокуратуру местный депутат

Концерт рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк), который должен был состояться 15 марта во дворце спорта «Юность» в Челябинске, отменен, сообщается на странице мероприятия во «ВКонтакте».

Как пишет «Коммерсант», организаторы объясняют срыв выступления тем, что менеджеры музыканта не заключили вовремя договор на аренду зала.

Ранее депутат Ленинского райсовета Челябинска Андрей Зеленин направил по поводу концерта Элджея запросы в региональные прокуратуру, ФАС, МВД, министерство культуры и управление Роскомнадзора. В документе он потребовал проверить творчество рэпера на предмет пропаганды наркотиков.

Продавцы билетов на выступление считают, что именно из-за этого выступление и отменили. «Насколько я понимаю, дворец спорта мог отменить концерт под давлением общественности. Давно планировались эти концерты, во всех больших городах, если бы были какие-то проблемы с площадкой, найти другую не было бы проблемой», — заявил газете директор челябинского отделения «Кассы.ру» Илья Белов.

В конце 2018 года по всей России были сорваны несколько десятков музыкальных концертов. Чаще всего отменялись выступления групп IC3PEAK и «Френдзона», а также рэперов Хаски и Элджея. Региональные прокуратуры утверждали, что выступления сорвались по вине самих организаторов.