Партия «Справедливая Россия» представила свой вариант поправок в Конституцию. В частности, предлагается закрепить в Конституции нормы о праве на для женщин по достижении 55 лет и для мужчин — в 60 лет.

Также «Справедливая Россия» предлагает убрать из Конституции «упоминание о независимом статусе Центробанка и дополнить его функции, чтобы ЦБ отвечал не только за устойчивость рубля, но и за обеспечение условий экономического роста и занятости населения».

Среди других поправок, закрепление ежегодной индексации пенсий, пособий и иных социальных выплат «в размере не ниже прогнозируемого уровня инфляции».

Кроме того, предлагается ввести запрет «принимать законы, отменяющие социальные обязательства государства перед гражданами без предоставления возмещения».

Ранее поправки в Конституцию представила КПРФ. Эта партия, в частности, предложила вернуть , закрепить «право народа на недра» и проводить прямые выборы в Совет Федерации.

В рамках реформы Конституции Владимир Путин предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты, ограничить приоритет международного права, усилить роль Госсовета, а также внести в Основной закон нормы об индексации пенсий и минимальном размере оплаты труда. Законопроект о поправках в Конституцию 23 января был принят Госдумой в первом чтении. После принятия закона о поправках планируется провести общероссийское голосование.