Детей, брошенных отцом в Шереметьево, передадут их бабушке

Двое мальчиков, отцом в московском аэропорту Шереметьево, будут переданы их бабушке. Об этом сообщила уполономоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

По словам Кузнецовой, это решение было принято после поездки сотрудников ее аппарата в Хабаровский край, где они посетили социальные учреждения, где ранее неоднократно находились дети, и поговорили с их родственниками.

На отца мальчиков заведено уголовное дело по статье об оставлении в опасности, предусматривающей до года лишения свободы.

Мать мальчиков живет отдельно от них. После инцидента она заявила, что развелась с их отцом, так как он пил и избивал ее. По ее словам, после развода он перестал пускать ее к детям.