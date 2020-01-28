Отец оставил двух детей в Шереметьево и пообещал вернуться, когда найдет работу. Их мать рассказала, что он пил и избивал ее

Виктор Гаврилов Следственный комитет Российской Федерации

В Шереметьево 26 января нашли двух детей без присмотра взрослых. На них обратили внимание сотрудники службы безопасности аэропорта, работавшие в терминале D. Детей накормили и передали полиции. При себе у них был рюкзак с документами: оказалось, что они братья 5 и 8 лет.

По информации Следственного комитета, мальчики прибыли в Москву в тот же день вместе с отцом из Хабаровска. В аэропорту отец оставил их одних и улетел в Ростов-на-Дону. В рюкзаке, кроме свидетельств о рождении обоих мальчиков, была записка от отца: как сообщает ТАСС, в ней говорилось о сложном финансовом положении. Отец просил не разлучать братьев и отправить их на время в приют, а также обещал вернуться за ними, когда у него наладятся дела.

В тот же день детей отправили в Лобненскую больницу для обследования, а полиция начала разыскивать их родителей. 27 января мальчиков посетила в больнице детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она рассказала, что братья здоровы и чувствуют себя хорошо, с ними работают психологи.

СК возбудил уголовное дело по статье «оставление в опасности», максимальное наказание по которой — год лишения свободы. Выяснилось, что отец мальчиков ранее не раз оставлял их в Центре социальной помощи семье и детям Хабаровского края, когда уезжал, а потом возвращался и забирал детей обратно. Mash и Baza назвали имя отца — это 41-летний Виктор Гаврилов из Комсомольска-на-Амуре. Как пишет «Комсомольская правда», он работал в частных охранных предприятиях и иногда зарабатывал, выезжая на вахты.

28 января Гаврилов добровольно явился в СК, где его допросили. На видео, выложенном в ютьюб-канале Следственного комитета, отец мальчиков попросил у них прощения. «Я проявил слабость, испугался, что не справлюсь <…> Я надеялся найти работу и вернуться за вами, чтобы никогда больше не расставаться», — заявил он, добавив, что был уверен в безопасности детей, ведь в аэропорту много людей, в том числе полицейских.

Отец оставленных в аэропорту детей объяснил свой поступок Следственный комитет Российской Федерации

Родители детей разведены, их мать рассказала, что бывший муж избивал ее. Супруги развелись в 2018 году, после чего мать мальчиков Ольга снова вышла замуж. Она сообщила изданию Baza, что после развода суд решил оставить детей с отцом, который перестал пускать ее к мальчикам, и все новости о сыновьях ей приходилось узнавать от других людей. По словам Ольги, до развода муж пил и избивал ее, наносил травмы ножом и выгонял на мороз в халате — но в полиции ее заявления не принимали. Дети видели все, что происходило, и старший сын из-за этого начал заикаться.

Вместе с тем в управлении образования администрации Комсомольска-на-Амуре сообщили ТАСС, что и в школе, и в детском саду, куда ходили мальчики, отца и его сыновей характеризуют только положительно: «Дети всегда были накормлены, одеты, готовы к учебному процессу, не пропускали занятия, дети любознательные. Все квитанции вовремя оплачивались. Отрицательных характеристик нет». Детский омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова рассказала «Интерфаксу», что мать детей ранее получала предупреждение за неисполнение родительских обязанностей, но родительских прав ее не лишали.

С кем из родителей оставят детей, неизвестно. Детский омбудсмен Хабаровского края Виктория Трегубенко сообщила, что мать мальчиков готова забрать их к себе. При этом сейчас она ждет рождения своего третьего ребенка. «Необходимо оформить доверенность от матери детей. Но она сейчас находится в роддоме. По предварительной информации, начались роды. Поэтому доверенность пока не подписана», — сообщили ТАСС в пресс-службе краевого правительства. Омбудсмен Анна Кузнецова, в свою очередь, заявила: «Пока мы не убедимся, что есть понимание того, как сложится судьба мальчиков и кто будет с ними рядом, рано говорить о сроках их возвращения».

«Нам сегодня утром еще поступило сообщение от человека, представившегося отцом детей. В письме он просит не передавать детей маме. Значит — если это он на самом деле — то как минимум человек продолжает следить за ситуацией», — добавила Кузнецова.

Надежда Ляпунова