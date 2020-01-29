Житель Омска получил 2,5 года колонии за оправдание теракта в Новой Зеландии и призывы к свержению российской власти

Жителя Омска приговорили к 2,5 года колонии общего режима по делу об оправдании терроризма и публичных призывах к экстремизму. Кроме лишения свободы, ему на 2,5 года запретили что-либо писать в интернете. Об этом «Интерфаксу» сообщили в управлении ФСБ по Омской области.

47-летний мужчина, работавший таксистом, одобрительно высказывался в интернете о и «считал действия преступника необходимыми в отношении отдельной социальной группы граждан». Кроме того, он призывал с оружием в руках свергнуть действующую российскую власть.

Как пишет омское издание «Город55» со ссылкой на региональное управление ФСБ, обвиняемый полностью признал вину. Его дело рассматривалось в особом порядке. Он был взят под стражу после приговора.