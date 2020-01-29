ВАДА обнаружило манипуляции с половиной подозрительных проб из московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обнаружило манипуляции со 145 из 298 оказавшихся под подозрением допинг-проб из базы Московской лаборатории. Об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил глава отдела расследований ВАДА Гюнтер Юнгер.

Юнгер отметил, что команда ВАДА изучала вопрос с изменением данных на протяжении полугода, с мая по ноябрь 2019 года. В итоге восстановить данные удалось не целиком; Юнгер подчеркнул, что все 298 подозрительных случаев будут еще раз перепроверены.

Из-за манипуляций с данными допинг-проб в декабре 2019 года ВАДА отстранило Россию от международных соревнований на четыре года. Сейчас это решение оспаривается в суде.