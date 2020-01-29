«Пропагандирует в своих текстах анархистские взгляды». В Калуге отменили концерт группы Distemper

Концерт московской ска-панк-группы Distemper, планировавшийся 1 февраля в клубе «Concert Hall» в Калуге, отменен. Как сообщается в сообществе коллектива во «ВКонтакте», организаторам выступления прислали предостережение из городской прокуратуры, в котором творчество Distemper называлось «леворадикальным», а тексты песен «пропагандирующими анархистские взгляды и насильственные действия по отношению к представителям органов власти».

Прокуратура предупредила организатора концерта Алексея Калинина об административной (распространение экстремистских материалов, статья 20.29 КоАП), а также уголовной ответственности за организацию и участие в массовых беспорядках (статья 212 УК) и призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК).

«Организатор решил не влезать в разборки», — прокомментировала отмену концерта группа.

В конце 2018 года по всей России из-за давления властей были сорваны несколько десятков музыкальных концертов. Чаще всего отменялись выступления групп IC3PEAK и «Френдзона», а также рэперов Хаски и Элджея. Региональные прокуратуры утверждали, что выступления сорвались по вине самих организаторов.