В Москве за взятки арестован чиновник, занимавшийся госзакупками для МИДа

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца Алексея Добровольского — начальника отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий МИД РФ».

Как сообщает «Коммерсант», чиновник подозревается в получении нескольких миллионов рублей в качестве откатов от коммерческих компаний за их победы в конкурсах на право поставок товаров и услуг МИД РФ.

По данным издания, за последние четыре года стоимость конкурсов, проводившихся Добровольским, превысила 2,1 миллиарда рублей. Этими конкурсами интересовались не только сотрудники СК и ФСБ, но и ФАС, получавшая жалобы от их участников, пишет издание.