Ростовского депутата и его жену нашли мертвыми

Обновлено. СК завел дело об убийстве, передает «Интерфакс».

Депутата заксобрания Ростовской области Андрея Алабушева и его жену нашли мертвыми в их доме, сообщается на сайте регионального парламента.

О причинах смерти не сказано, уточняется, что Алабушев и супруга «трагически погибли». Источник ТАСС сообщил, что на телах нашли множественные рубленые раны.

По данным собеседника «Интерфакса», Алабушевых убили при ограблении.

Алабушев возглавлял государственное бюджетное учреждение «Аграрный научный центр «Донско», был директором НИИ зерновых культур имени Калиниченко. В ростовское заксобрание он избирался от «Единой России», входил в том числе в комитеты по образованию и по делам казачества.