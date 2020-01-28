«Проект»: Сергей Кириенко владеет недвижимостью на Рублевке стоимостью около миллиарда рублей

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко владеет недвижимостью на Рублево-Успенском шоссе в Одинцовском районе Московской области. Об этом сообщает «Проект» со ссылкой на данные Росреестра.

Дом Кириенко расположен в коттеджном поселке «Ландшафт» на земельном участке площадью более семи тысяч квадратных метров. Площадь дома — около 700 квадратных метров. Также здесь расположен спорткомплекс и дом охраны. Объекты похожей площади указаны в декларации Кириенко, опубликованной на сайте Кремля.

Точная стоимость недвижимости неизвестна. Но, как отмечает «Проект», похожие участки стоят от 900 миллионов до 1,7 миллиарда рублей.

Также Кириенко арендует лесной участок площадью пять тысяч квадратных метров, примыкающий к его земле. По данным «Проекта», Кириенко возвел в лесу две небольшие постройки, хотя капитальное строительство здесь запрещено. Кроме того, отмечает издание, «лесной участок за время аренды Кириенко заметно поредел».

Кириенко стал владельцем недвижимости на Рублевке в 2002 году, когда был полпредом президента в Приволжском федеральном округе. Почти всю жизнь он работает на госслужбе, но в 1990-е годы несколько лет занимался бизнесом в Нижнем Новгороде.

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