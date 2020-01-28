Посольство Китая в Дании потребовало от издания Jyllands-Posten извиниться за карикатуру про коронавирус. Главный редактор отказался

Посольство Китая в Копенгагене потребовало извинений от датского издания Jyllands-Posten из-за публикации карикатуры о . Об этом пишет датское издание Politiken.

Карикатура, о которой идет речь, была опубликована в номере Jyllands-Posten за 27 января. На ней изображен китайский флаг с вирусными частицами вместо звезд. По мнению посольства, карикатура «вышла за пределы этических границ свободы слова», «оскорбила Китай и обидела чувства китайского народа».

Автор карикатуры, художник Нильс Бо Бойсен, от которого посольство тоже потребовало извинений, отказался от комментариев.

Редактор Jyllands-Posten Якоб Нибро заявил датскому телеканалу TV 2, что его издание не хотело оскорбить Китай или обидеть китайцев. Но он отказался извиниться или снять карикатуру, объяснив, что не видит в ней ничего плохого. «Этот рисунок, в отличие от многих других карикатур, отражает состояние мира прямо сейчас», — сказал Нибро.

В сентябре 2005 года Jyllands-Posten опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда. Это вызвало массовые протесты мусульман сначала в Дании, а потом и в мусульманских других странах; некоторые акции закончились беспорядками, в них погибли более 100 человек.

Саудовская Аравия, Ливия и еще несколько мусульманских государств отозвали послов из Дании и объявили бойкот датским товарам. Дания из соображений безопасности закрыла посольства в Сирии, Иране, Пакистане и Индонезии. «Талибан» предложил награду за убийство автора карикатур.

В январе 2006 года Jyllands-Posten извинилась за публикацию изображений. Но к тому времени карикатуры в знак солидарности стали перепечатывать другие СМИ по всему миру. Одним из них был французский сатирический журнал Charlie Hebdo. Впоследствии он продолжил публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда. В 2015 году из-за них в редакции журнала совершили теракт, погибли 12 человек.