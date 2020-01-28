Philips продаст свое подразделение бытовой техники
Нидерландская компания Royal Philips планирует продать свое подразделение по производству бытовой техники под маркой Philips.
На сайте компании сообщается, что подразделение выведут из состава Royal Philips в течение 12-18 месяцев. Затем производитель собирается найти для новой структуры «хороший дом», чтобы этот бизнес процветал и дальше, заявил гендиректор Philips Франс ван Хаутен. В компании отметили, что объем продаж бытовой техники в 2019 году составил 2,3 миллиарда евро.
В дальнейшем Philips собирается сосредоточиться на бизнесе в области здравоохранения.
28 января акции Philips упали на 3% после того, как компания отчиталась о работе в четвертом квартале 2019 года, пишет Reuters. Продажи производителя выросли на 3% до шести миллиардов евро, что меньше, чем прогнозировали аналитики.
В Philips прогнозируют, что в 2020 году продажи вырастут на 4-6%, но в начале года рост будет медленным из-за вспышки нового коронавируса в Китае. Из-за мер китайских властей, направленных против распространения вируса, многие из восьми тысяч сотрудников компании не вышли на работу.