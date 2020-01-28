Отец, оставивший своих детей в Шереметьево, явился с повинной в СК

Виктор Гаврилов, подозреваемый в умышленном оставлении двоих своих малолетних детей в аэропорту Шереметьево, явился с повинной в Следственный комитет.

По данным источника ТАСС, мужчина дает показания в следственном отделе города Батайска Ростовской области.

СК опубликовал кадры допроса Гаврилова.

Сотрудники СК России ведут допрос отца оставленных в столичном аэропорту детей Следственный комитет Российской Федерации

Отец оставленных в аэропорту детей объяснил свой поступок Следственный комитет Российской Федерации

27 января СК возбудил уголовное дело в отношении Гаврилова, который накануне после прибытия в Москву из Хабаровска бросил детей 2011 и 2014 годов рождения в аэропорту, а сам улетел рейсом в Ростов-на-Дону. Он оставил с детьми записку, в которой жаловался на тяжелую финансовую ситуацию и просил временно определить их в приют.

Брошенных детей поместили в подмосковную больницу. Там мальчиков посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев, предложивший найти работу их отцу. Предполагается, что затем детей отправят в Хабаровск.

Власти Хабаровского края сумели отыскать мать детей, которая уже давно не живет в семье. Она выразила желание забрать детей себе, также пожаловавшись на избиения со стороны мужчины.