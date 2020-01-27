СК завел уголовное дело на отца, оставившего своих детей в Шереметьево

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который умышленно оставил двоих своих малолетних детей в московском аэропорту Шереметьево.

Инцидент произошел 26 января. По данным следствия, после прибытия из Хабаровска отец оставил детей 2011 и 2014 годов рождения в аэропорту и улетел рейсом в Ростов. Личность мужчины уже установлена. Дело расследуется по статье 125 УК («оставление в опасности»), предусматривающей до одного года лишения свободы.

Как сообщают Mash и Baza, отец, бросивший детей — 41-летний Виктор Гаврилов из Комсомольска-на-Амуре. Он оставил с детьми записку, в которой попросил временно пристроить их в приют, поскольку у него нет денег, чтобы их содержать.

Уполномоченная по правам человека в Хабаровском крае Виктория Трегубенко сообщила, что властям удалось найти мать детей. По данным омбудсмена, она ничего не знала о сложившейся ситуации, поскольку не жила в семье.

В настоящее время дети находятся в одной из подмосковных больниц. Предполагается, что после оформления необходимых документов их вернут в Хабаровск.

Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем инстаграме, что посетил детей в больнице, и пообещал найти работу для их отца.