Биткоин оказался невосприимчив к влиянию коронавируса на мировые рынки

Биткоин 28 января подорожал до 9,176 долларов, что стало самой высокой отметкой с начала ноября 2019-го. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Как пишет Bloomberg, индикатор показывает восходящий тренд биткоина.

На фоне падения мировых фондовых рынков из-за опасений о коронавирусе в Китае биткоин выигрывает как безопасный инструмент, отмечает агентство.

«Если фондовый рынок продолжит падать, биткоин станет главным бенефициаром», — полагает аналитик Bloomberg Intelligence Майк Макглоун.

На неделе, начавшейся 27 января, выросли в цене и другие криптовалюты. XRP и Bitcoin Cash подорожали более чем на два процента, Bloomberg Galaxy Crypto Index 28 января рос на 2,2%, добавляет Bloomberg.

О влиянии вспышки коронавируса в Китае на экономику Из-за коронавируса фондовый индекс РТС обновил рекорд падения за полгода