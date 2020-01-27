Из-за коронавируса фондовый индекс РТС обновил рекорд падения за полгода

Падение индекса РТС, основного индикатора фондового рынка России, по итогам торгов 27 января составило 3,6%. Как пишет «Интерфакс», это стало рекордом с августа 2019 года, когда РТС падал на 3,5%.

По итогам торгов РТС составил 1541,9 пункта, индекс Мосбиржи упал на 1,9% до 3085,16 пункта.

Рынок падает на опасениях из-за коронавируса, распространяющегося в Китае, уточняет «Интерфакс».

Из-за беспокойства инвесторов также падают азиатские и американские фондовые рынки и акции компаний. К примеру, в США бумаги Apple, Microsoft и Amazon подешевели на 1,6-3%, передает Reuters.