Американские военные подтвердили крушение своего самолета в Афганистане

Разбившийся в афганской провинции Газни самолет действительно принадлежит США, сообщил в твиттере представитель американского контингента в Афганистане Сонни Леджетт.

Заявление талибов, что самолет сбили они, Леджетт назвал неправдой. Причину крушения, по его словам, устанавливают.

Число погибших Леджетт не сообщил, также он не сказал, кто находился на борту самолета.

Bombardier E-11A упал в центральной части Афганистана 27 января. Информация, что крушение потерпел лайнер Ariana Afghan Airlines с 83 пассажирами, не подтвердилась.