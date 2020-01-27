В Афганистане потерпел крушение пассажирский самолет. На борту находились 83 человека

Обновление: Ariana Airlines объявила, что упал не ее самолет. Все лайнеры авиакомпании на месте и в рабочем состоянии, цитирует AP заявление Ariana Airlines.

В Афганистане разбился самолет государственной авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Лайнер упал в провинции Газни в центральной части страны, сообщает Reuters со ссылкой на заявление местных властей.

По предварительным данным, сообщает британская The Mirror, на борту лайнера, выполнявшего рейс из Кабула в Герат, находились 83 человека.

Самолет упал в отдаленном районе. Спасатели, направленные властями провинции Газни, пока не добрались до места авиакатастрофы.

Первыми к упавшему самолету прибыли боевики «Талибана», которые попытались потушить возникший на месте падения лайнера пожар.

Другие подробности произошедшего пока не уточняются.

В парке Ariana Afghan Airlines есть самолеты Airbus A310-304 и Boeing 737-400. Тип самолета, потерпевшего крушение в провинции Газни, пока не сообщается.