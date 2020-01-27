«Ростех» решил как минимум вдвое снизить затраты на развитие блокчейна в России
На развитие блокчейна в России до 2024 года планируется потратить 28,4 миллиарда рублей, следует из нового проекта «дорожной карты», подготовленного «Ростехом».
Предыдущий вариант «дорожной карты», о котором сообщалось в мае, предполагал значительно большие затраты — от 55 до 85 миллиардов рублей, пишет «Коммерсант».
Также, по сравнению с предыдущим проектом, «Ростех» пересмотрел оценку потенциального прямого и косвенного экономического эффекта от развития блокчейна. Ранее предполагалось, что прямой эффект от внедрения этой технологии к 2024 году составит 782,1 миллиарда рублей, косвенный — 853 миллиарда рублей. Сейчас оценки значительно скромнее — 500 и 600 миллиардов рублей соответственно. Снижение прогноза экономического эффекта связано в том числе с изменением макроэкономической ситуации, пояснили в «Ростехе».
После «всеобщей эйфории» на тему блокчейна стало понятно, что технология несовершенна и требует дальнейшего развития, считает юрист Deloitte Legal в СНГ Михаил Жужжалов. Сейчас происходит изменение в восприятии технологии, «самоочищение рынка от проектов-копий без стратегии развития и определенной рыночной ниши», при этом российский рынок в этих условиях развивается наиболее органично и избирает путь «менее рискового развития», уверен представитель госкорпорации [«Ростех»].
«Дорожная карта», подготовленная «Ростехом», предполагает перевод на блокчейн всех государственных информационных систем, а также использование этой технологии для маркировки товаров и в сфере ЖКХ. Проектом занимается входящий в «Ростех» Новосибирский институт программных систем (НИПС).