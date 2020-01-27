Мединский займется координацией политики в исторической и гуманитарной сферах

Бывший министр культуры РФ Владимир Мединский на новом посту помощника президента будет заниматься вопросами координации государственной политики в исторической и гуманитарной сферах. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

15 января правительство России во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Это произошло после послания президента Федеральному собранию, в ходе которого Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию. Новым премьер-министром был назначен Михаил Мишустин.

Владимир Мединский в состав нового правительства не вошел. 24 января было объявлено о его назначении помощником президента. Другим помощником Владимира Путина был назначен бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин.