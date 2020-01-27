Apple придумала стеклянный iMac

Apple подала патентную заявку на моноблок iMac со стеклянным корпусом, пишет Patently Apple.

Поверхность устройства — сплошная, монитор переходит в клавиатуру и тачпад, также предполагается вариант без встроенной клавиатуры.

Изображение стеклянного iMac в патентной заявке Apple uspto.gov

Один из вариантов конструкции моноблока предполагает подключение макбука.

Как пишет The Verge, ноутбук должен выводить свой монитор на iMac, а клавиатура макбука будет доступна через отверстие в корпусе моноблока.

uspto.gov

В патентной заявке Apple уточняет, что стеклянный корпус может быть как прозрачным, так и непрозрачным, а также включать полупрозрачные элементы.