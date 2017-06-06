Колонка. Мощный iMac. iOS 11 Что показала Apple: репортаж с конференции WWDC 2017

В городе Сан-Хосе (штат Калифорния) 5 июня началась конференция WWDC, которую организует Apple. Мероприятие как обычно началось с презентации новых продуктов: свежей версии компьютеров Mac и айпадов, а также последних версий iOS и macOS. И еще «умной» колонки HomePod со встроенной Siri. Журналист «Медузы» Султан Сулейманов рассказывает о самых интересных новинках Apple.

У Apple есть два важных мероприятия в году: «скучный» WWDC для разработчиков и «интересный» анонс новых моделей iPhone осенью. В этот раз, однако, компания выдала на WWDC 2017 сразу массу нововведений — не только iOS, macOS и других операционных систем, но и обновленные iMac, MacBook и iPad. И объявила о начале производства нового для себя класса устройств — «умных» колонок.

iOS 11

Когда выйдет: осенью 2017 года

Последние несколько лет журналисты ждут, что Apple объединит iOS с macOS. Этого пока не произошло, но iOS 11 определенно станет шагом в эту сторону: на iPad система стала еще больше похожа на «взрослую».

В айпадах появится Dock — панель с приложениями, знакомая всем пользователям маков. И она нужна не только для того, чтобы запускать программы. Пользователь может выделить текст, ссылку или картинку в одном приложении и перетянуть их на иконку другого — и так перенести данные. А может раскрыть на экране сразу два приложения, а затем перетягивать картинки между ними.

iPad Pro — So many things to love — Apple Apple

В iOS 11 появится приложение «Файлы», которое тоже приближает iPad к настольным компьютерам. В «Файлах» собираются документы из iCloud Drive и других облачных сервисов, например, Google Drive и Dropbox. Файлы можно распределять по папкам и тегам, а также перетягивать на иконки приложений в Dock.

Из того, что будет доступно не только владельцам айпадов: в iOS 11 улучшенная Siri с новыми голосами и углубленным пониманием интересов пользователя (например, она следит еще и за тем, какие статьи читает человек в Safari, чтобы затем предложить ему аналогичные материалы в Apple News); возможность переводить деньги друг другу через Apple Pay; редактор Live Photo, в котором фотографии можно зацикливать, пускать туда-обратно или превращать в подобие съемок с длинной выдержкой; обновленный дизайн пункта управления, который вытягивается из нижней части экрана — если сейчас приходится листать страницы этой панели, чтобы добраться, например, до управления музыкой, то в iOS 11 все эти элементы будут видны сразу.

Обновленная панель управления на iPad. На айфонах будут кнопки, которые видны в правой части экрана Apple

App Store

Когда выйдет: осенью вместе с iOS 11

Корпорация радикально поменяла дизайн магазина приложений впервые за все время его существования. Из места, откуда можно просто скачать новую игру или приложение «Медузы», он превращается в самостоятельное медиа.

На главном экране пользователь будет видеть карточки, ведущие не на приложения, а на материалы о них — это может быть большая история о процессе создания игры, интервью разработчика или подборка советов по использованию фотоприложения.

С главного экрана можно перейти в отдельные вкладки с играми и приложениями. Там же будут рекомендации от редакторов App Store.

Вкладки с играми, приложениями и материалами от редакции App Store Apple

AR-платформа

Когда выйдет: осенью вместе с iOS 11

В iOS 11 появилась платформа дополненной реальности (AR) — чтобы разработчикам было проще создавать приложения и игры вроде уже подзабытого Pokemon Go.

Громче всех об AR говорит Microsoft, выпускающая очки Hololens. Это пока скорее эксперимент, чем конечный продукт — очки довольно громоздкие и стоят очень дорого. Apple пока не решилась на производство очков, AR у нее будет встроен в айфоны и айпады. Пользователю достаточно будет навести камеру на стол или пол, и через несколько секунд на поверхности начнут появляться виртуальные предметы.

После презентации Apple показала журналистам две простые демо-версии AR-приложений. В одной можно было положить на стол чашку, лампу и вазу. В другой — играть в настольную игру по мотивам «Звездных войн». На экране айпада можно было видеть полупрозрачную модель Джаббы Хатта, висящего на фоне проходивших сзади людей.

AR-игра на iPad Султан Сулейманов / «Медуза»

Со сцены же демонстрировали более серьезную игру: на столе вырастала целая деревня, на которую нападали с воздуха. Здания разлетались на куски, жители деревни — в панике падали со стола.

iMac — новый Pro

Когда выйдет: уже можно заказать; Pro-версия появится в декабре

В 2016 году казалось, что Apple забыла про профессионалов, которые пользуются ее компьютерами. Обновленные Macbook Pro многим показались недостаточно мощными; об ужасно дорогом и когда-то крайне мощном компьютере Mac Pro корпорация, казалось, совсем забыла.

На WWDC-2017 Apple показала Macbook Pro, которые стали мощнее, к ним теперь можно подключить внешнюю видеокарту. Обновились iMac — например, в них можно установить вдвое больше оперативной памяти, до 64 гигабайт на старшей модели. Даже линейку MacBook Air корпорация не стала забрасывать, выпустив версию с процессором 1,8 гигагерц.

Но про Mac Pro на конференции не вспоминали. Вместо него Apple показала iMac Pro — очень мощную версию компьютеров с 27-дюймовым экраном в темно-сером корпусе. На iMac Pro можно установить до 128 гигабайт оперативной памяти и до 18 процессорных ядер.

iMac Pro Султан Сулейманов / «Медуза»

Цена iMac Pro начинается с пяти тысяч долларов, в продаже они появятся к декабрю.

HomePod

Когда выйдет: в конце 2017 года

«Умная» колонка — продукт, которому было суждено появиться в линейке Apple, потому что корпорация имеет отношение и к музыке, и к голосовым помощникам. HomePod получился без сюрпризов: это колонка со встроенной Siri, которая умеет общаться с пользователем, отправлять за него сообщения, говорить погоду, будить по утрам, включать свет и, естественно, играть музыку с Apple Music.

Внутри колонки — семь динамиков, сабвуфер, процессор, как в айфонах, и шесть микрофонов (в Amazon Echo, для сравнения, микрофонов семь; в Google Home — два). Она умеет понимать, находится ли она у стены или в центре комнаты, и подстраивать звук под эти условия. Несколько колонок объединяются в сеть, чтобы играть музыку вместе.

HomePod начнут продавать в США, Великобритании и Австралии в декабре 2017 года; в другие страны она доберется только в 2018-м. На WWDC колонка была похожа на макет: ее нельзя было трогать и с ней нельзя было разговаривать. Дизайн колонки выполнен минималистично — это крупный сетчатый цилиндр со светящейся верхней поверхностью. HomePod стоит 349 долларов.