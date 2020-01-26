В Польше ограбили дом нобелевского лауреата по литературе Ольги Токарчук 

В польском городе Вроцлав неизвестные злоумышленники ограбили дом, в котором проживала писательница и нобелевский лауреат по литературе Ольга Токарчук, сообщает Radio Wroclaw.

Ограбление произошло в ночь на 26 января в тихом городском районе Кшики. Самой писательницы в момент преступления не было дома, в настоящее время она находится за границей. О краже полицию уведомила сестра Токарчук, проживающая в том же доме.

По предварительным данным, преступникам удалось похитить крупную сумму денег в различных валютах, в общей сложности около 20 тысяч польских злотых, уточняет Radio Zet.

Ольга Токарчук удостоена Нобелевской премии по литературе за 2018 год. Также она получила международную Букеровскую премию за роман «Бегуны» (рецензия на «Медузе»).