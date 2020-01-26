В Кудымкаре умерла многодетная мать, подозреваемая в убийстве своих детей

Многодетная мать из Пермского края, подозреваемая в убийстве двоих своих детей, умерла в больнице, сообщает издание «Парма Новости». Эту информацию также подтвердили «Интерфаксу» в региональном минздраве.

23 января в Кудымкаре обнаружили мертвыми двоих детей 2014 и 2019 годов рождения. В убийстве заподозрили их 32-летнюю мать, которая пыталась покончить с собой. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

В отношении женщины, имя которой не раскрывается, возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетних. Помимо погибших у нее остались еще двое детей 2011 и 2017 годов рождения.

Ранее в министерстве социального развития Пермского края заявили, что семья погибшей характеризовалась как благополучная и не состояла на учете в органах соцзащиты.