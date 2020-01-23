В Пермском крае многодетную мать заподозрили в убийстве двоих детей. Она пыталась покончить с собой

Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело в отношении 32-летней многодетной матери из города Кудымкар. Ее подозревают в убийстве двоих своих детей 2014 и 2019 годов рождения, сообщает СК.

Женщина, имя которой не раскрывается, задушила детей 23 января, пишет издание «Парма Новости». Затем она пыталась покончить с собой, но ее спасли. Сейчас она находится в больнице. Причины случившегося пока неизвестны.

Еще двое детей женщины 2011 и 2017 годов рождения находятся вместе с отцом, отметили в СК.

Следствие намерено оценить работу органов профилактики, занимающихся защитой прав несовершеннолетних. Прокуратура также проверит работу органов по делам несовершеннолетних.

В краевом министерстве социального развития сообщили «Интерфаксу», что семью подозреваемой характеризуют как благополучную. Семья не состояла на учете в органах соцзащиты или в группе риска дошкольных и образовательных учреждений.