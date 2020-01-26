Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило две тысячи человек

Как минимум у 2002 человек в Китае подтвердилось заболевание пневмонией, вызванной новым коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные китайских медицинских ведомств.

Ранее власти КНР заявляли о 1975 инфицированных. Более 300 человек находятся в тяжелом состоянии. Еще у почти 2,7 тысяч человек этот диагноз подозревается.

По состоянию на 26 января число погибших от вируса составляет 56 человек.

Накануне председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что скорость распространения нового коронавируса увеличивается.

За пределами Китая заболевшие коронавирусом выявлены в Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Непале, США и Австралии.

В России диагноз подозревали у нескольких туристов из Китая, но он не подтвердился.