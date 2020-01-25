«Текст» получил «Золотой орел» как лучший фильм. Режиссер картины со сцены попросил Минкульт не штрафовать Сергея Дворцевого

«Текст» режиссера Клима Шипенко стал обладателем в главной номинации — лучший фильм года. Церемония вручения кинопремии прошла вечером в пятницу, 24 января.

Шипенко, получая награду за «Текст», призвал министерство культуры и лично министра Ольгу Любимову, присутствовавшую на церемонии, не штрафовать Сергея Дворцевого, попавшего с фильмом «Айка» в список должников, которые не вернули государству деньги, выделенные на съемки. «Режиссер не виноват, не вносите его в список должников», — попросил Шипенко.

Александр Петров и Иван Янковский, сыгравшие в «Тексте», получили награды как лучший актер и лучший актер второго плана. Лучшей актрисой признана Виктория Мирошниченко, сыгравшая в фильме «Дылда» Кантемира Балагова. Награду за лучшую женскую роль второго плана получила Евгения Брик за фильм «Одесса».